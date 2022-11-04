İzmir depremi sonrası dikkat çeken uyarı: Buralarda oturanlar taşınsın

İzmir Buca'daki depreme ilişkin konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sisam depremiyle Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli ve Menemen'deki evlerin çok yorulduğunu belirten Ercan "Bu bölgelerin tetikte olması gerekiyor. Yani tetikte olması ne demek? Özellikle yerel yönetimlerin bu bölgeleri boşaltması gerekiyor. Yani bunu nasıl yaparlar bilemem" diye konuştu.

Haber Global'de yer alan habere göre, Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menemen, eski meles ovası diye anılan anılan Bayraklı ve Bornova ovaları İzmir'in en çekinceli yerleridir. Orada oturan halkın oradan taşınmasını öneririm. Özellikle yaman dağının bulunduğu kesimler ve güneydeki kesimlere doğru taşınması gerekiyor. Aynı olayı Karşıyaka, Bostanlı, Çiğli, Menemen için de söylüyorum. Buralar da İzmir'in en güvensiz yerleri. İzmirliler buralara yerleşmesinler. Buralarda oturmayın. Bütün bu İzmir gerçeğini uzun yıllardır vurgulamama rağmen buralardaki yapılaşmanın kışkırtıcı olarak ve şaşırtıcı olarak artması inanın beni çileden çıkartıyor ve bir şey yapamıyorum."