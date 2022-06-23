İzmir depremi: Emrah Apartmanı davasında tutuksuz sanıklar için 22 yıl hapis istemi

İzmir’de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasının 5. duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre, savcı, binanın müteahhidi ve fenni mesulü olan tutuksuz 2 sanık için 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Ne olmuştu?

Kentin Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı'nda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alınmıştı. Turgay Akkoçlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hayati Uzun ve Hüseyin Bilgin Sert, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sürerken Hüseyin Bilgin Sert hayatını kaybetmişti. 3'üncü celsede ise Turgay Akkoçlu tahliye edilmişti.