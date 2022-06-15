İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı davasında beş sanığa ceza

İzmir depreminde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'na ilişkin davada 6 sanık beraat etti.

Haber Merkezi

İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok ile ilgili açılan davada karar açıklandı. Beş sanığa hapis cezası verildi, altı sanık beraat etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık arsa sahibi Mustafa Yılmaz'a 15 yıl hapis cezası verirken, tutuksuz sanıklar statik proje müellifi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 8 kişiye hapis cezası talebi