İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürtçe slogana soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosu'nun 22 Ekim’de gerçekleşen 2022-2024 Olağan Genel Kurulu'nda Özgürlük için Hukukçular Derneği adına söz alan Avukat Aryen Turan hakkında kimyasal silah kullanımının araştırılmasıyla ilgili ifadeleri ve "Jin, jiyan, azadi" sloganı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; konuşmasında kimyasal silah kullanımının araştırılmasını talep eden Turan, Deniz Poyraz ve Mahsa Amini'yi de anarak "Onların eşitlik ve özgürlük mücadelesini sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Kadınları ezen erkek egemen sisteme karşı yüksek sesle 'Jin jiyan azadî' diyoruz” demişti.

Turan'ın sözlerinin ardından salondaki kimi avukatlar slogana tepki göstermiş, gösterilen tepkiye karşılık bazı avukatlar ise söz konusu sloganı daha yüksek sesle atmıştı. Kürtçe slogana tepki gösteren Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar ile ÖHD üyeleri arasında arbede yaşanmıştı.