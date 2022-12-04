İzmir Çamdibi'nde emekçiler ekonomi çözüm belgesi için buluştu

İzmir Çamdibi semtinden emekçiler, TKP'nin yakın zamanda düzenli olarak çıkarttığı ülkenin sorunları için çözüm belgelerinden ekonomi başlığını tartışmak için bir araya geldi.

İzmir Çamdibi'nde Yalın Kafe'de bugün saat 15.00'te gerçekleşen etkinlikte TKP merkez komite üyesi Başar Özer, TKP'nin Ekonomi Çözüm Belgesi'ni yurttaşlarla paylaştı.

Barbaros mahallesi muhtarı Bülent Can'ın da katıldığı etkinlikte Çamdibi emekçilerinin etkinliğe olan ilgisi dikkat çekiciydi.

Özer, memleketin derdi olan ekonomiyi ve yıllardır süregelen ekonomik krizin emekçiler tarafından tartışılması gerektiğinin altını çizdi.

Yıllardır süregelen krize karşın, muhalefetin de dillendirdiği, ekonominin ancak 2018'den sonra kötüye gittiği argümanının yanlış olduğunun altını çizdi.

Darbe karşıtı olarak görülen AKP'den önce yapılagelen Türkiye'de yapılan özelleştirmelerin ardından, AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte ilk yapılan şeyin özelleştirmelere devam edeceğini ilan ettiğini, memleketi "babalar gibi satacağız" dediğini hatırlattı.

Kamu sektörlerinin, patronlarla el ele vererek tüm ekonomiyi onarım lehine düzenleyen AKP'nin bu krizin baş sorumlusu olduğunu belirten Özer, bunun özelleştirmeci ve patron yanlısı politikaların çıktısı olduğunu belirtti.

Bu memleketin acilen çözüme ihtiyacı olduğunun altını çizen Özer, TKP'nin yayınladığı çözüm belgelerini ve TKP'nin iktidara gelir gelmez yapmaya söz verdiği hamleleri emekçilerle paylaştı.

Bankaların devletleştirilmesi, tüm kredi ve tüketici borçlarının, halkın kendi temel ihtiyaçlar için yaptığı borçların silinmesi gerektiğini vurgulayan Özer, bu sefer de patronlar için değil halk için borçların silinmesi gerektiğini belirtti.

TKP'nin iktidarında, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan tüm sektörlerin devletleştirileceğini belirten Özer, halkı borçlandırmaya ve kalitesiz tüketim mallarına mahkum eden patron düzeninin değiştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Özer, ekonomik sorunların yalnızca tüketim ihtiyaçlarındaki problemlerle sınırlı kalmadığını, çalışma hayatının da işçiler için düşük ücret ve sürekli fazla mesai haline geldiğini belirtti. Memlekette bu kadar işsiz varken emekçilerin sürekli düşük ücret-fazla mesai düzeninde yaşamasının akıl dışı olduğunu söyleyen Özer, TKP'nin iktidarında işsizliğin yasaklanacağını, patronların elindeki zenginliğin halka dağıtılacağını açıkladı.

TKP'nin bu sorunları çözmek için yaptığı çalışmaları Çamdibili emekçilerle paylaşan Özer, Türkiye'deki patron düzenini değiştirmek için tek seçeneğin emekçilerin örgütlü mücadelesi olduğunu belirterek herkesi TKP'ye omuz vermeye davet etti.