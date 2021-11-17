İzmir Belediyesi 8 ay sonra: İhalenin Enver Aysever'le bir ilgisi yok

Geçtiğimiz Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir eğitim programı kapsamında yazar Enver Aysever’in vereceği yaratıcı yazarlık kursu, belediyenin verdiği ihale bedeli üzerinden tartışma konusu olmuştu.

Aysever, tartışmanın yaşandığı günlerde ihale konusuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamıştı. Buna rağmen Cumhuriyet gazetesi Aysever'in yazılarına son verme kararı almıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise ihalenin iptal edildiğini duyurmuştu. Bir süre İzmir Belediyesi'nden açıklama bekleyen Aysever bu olmayınca dava açmak zorunda kalmıştı.

İzmir Belediyesi'nden bugün gecikmeli bir açıklama geldi. Tartışmanın üzerinden 8 ay geçtikten sonra açıklama yapan belediye, Aysever'in o dönem yaptığı açıklamalarla birebir örtüşen şekilde ihalenin, ihale bedelinin ve ihaleyi alan şirketin Aysever ile bir ilgisinin olmadığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yazar Enver Aysever'in yaşam boyu eğitim kapsamında yürütmesi tasarlanan okur yazarlık atölyesi için açılan ihale ile ilgisi bulunmamaktadır. İhale şartnamesi, belediyemiz tarafından yazılmıştır, kazanan firma ile Enver Aysever'in hiçbir bağı yoktur. Süreçte çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İhalenin yapılması ve iptali belediyemizce karara bağlanmıştır.