İzmir Bayraklı'da halkın temsilcileri belirlendi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir araya gelen emekçiler, gelecek seçimlerde TKP’yi temsil edecek milletvekili adaylarını belirlediler.

Toplantıda bir konuşma yapan TKP MK üyesi Başar Özer "Biz seçimden seçime ortaya çıkan siyasi parti değiliz. Biz seçimlere endeksli siyaset yapan bir parti değiliz" dedi.

Özer "Milletvekili adaylarımızın yarısından çoğu kadın, adaylarımızın arasında bir tane bile patron yok. Müteahhit yok. Emekçiler var. Tekstil işçileri var. Çalışmak zorunda olan öğrenciler var. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Kıtlık ve yokluk kapımızda. Halkımız Ukrayna limanlarından çıkacak ürünlere muhtaç durumdadır. Çözüm her alanda hemen devletleştirmedir” diye konuştu.

Başar Özer’in konuşmasının ardından seçimlerde aday adayı olan emekçiler söz alarak neden Türkiye Komünist Partisi’nden milletvekili adayı olduklarını anlattılar.

Toplantı, konuşmaların ardından Yapıcılar'ın konseri ile devam etti.