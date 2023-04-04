İzmir Barosu: YSK kararı Anayasa'nın yok sayılmasıdır, kabul edilemez

İzmir Barosu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına üçüncü kez aday olmasını onaylayan Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) tepki gösterdi.

Baronun açıklamasında, "Karar tekelini kullanmak suretiyle Anayasa'yı ihlal eden YSK üyeleri, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Kararda imzası olan kurul üyeleri, ellerindeki yetkiyi kötüye kullanarak Anayasa hükümlerini rafa kaldırmış, adeta bir darbe yaparak Anayasa'yı yok saymışlardır" ifadelerine yer verildi.

Baro tarafından yapılan “YSK kararı, Anayasa’nın yok sayılmasıdır, kabul edilemez” başlıklı yazılı açıklama şöyle:

“YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için, Anayasa ve yasadaki açık düzenlemelere rağmen, iki dönemdir cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa yapmış olduğu adaylık başvurusunu kabul etmiş; yapılan itirazları reddederek kesinleştirmiştir. Ret gerekçesinde, Erdoğan'ın yeni sistemdeki ilk görevine 24 Haziran 2018 tarihinde başladığını gösteren YSK, Anayasa'nın ilgili hükümlerinin 2007 tarihinden beri yürürlükte olduğunu yok saymıştır. 2017'de yapılan Anayasa değişikliği, 101. maddesinde düzenlenen ‘Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir’ hükmünü mülga etmemiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi ve kaç kez aday gösterilebileceği hususları, Anayasa’mızın 101 ve 116. maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 3. maddesinde sayılmıştır. Bu düzenlemelere göre; seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın cumhurbaşkanı tarafından alınması halinde, iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin üçüncü kez aday olabilmesi mümkün değildir.

'YSK üyeleri görevi kötüye kullanma suçu işlemiştir'

Karar tekelini kullanmak suretiyle Anayasa'yı ihlal eden YSK üyeleri, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Kararda imzası olan kurul üyeleri, ellerindeki yetkiyi kötüye kullanarak Anayasa hükümlerini rafa kaldırmış, adeta bir darbe yaparak Anayasa'yı yok saymışlardır. Anayasa ve yasalara açıkça aykırı bu karar, tek adam rejiminin yansıması, kurumsal yapılarda bozulmanın ve keyfiliğin göstergesi ve tek adam eliyle belirlenen kurumların iktidara tabiiyetinin yeni bir göstergesidir. Anayasa'nın 10. maddesine göre; tüm kurumları bağlayan Anayasa hükümlerinin yok sayılması, Türk Ceza Kanunu'nda yaptırıma bağlanan, görevin kötüye kullanılması, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve Anayasa hükümlerinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.

'YSK'nın kararını kabul etmiyoruz'

Karar, YSK’nin seçim sürecinin sağlıklı işlemesi, seçme ve seçilme hakkının güvenle kullanılması şeklindeki en önemli kuruluş amacına da aykırıdır. Anayasa'nın yok sayılmasıyla seçmen iradesinin seçim sonucuna yansımaması tereddüdüne yol açılması, kurumun güvenilirliğini ortadan kaldırmıştır. İzmir Barosu olarak, YSK’nın Anayasa’yı ortadan kaldıran darbe niteliğindeki kararını kabul etmediğimizi bildiriyor; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı derhal harekete geçerek ilgililer hakkında yasal süreci başlatmaya çağırıyoruz.”