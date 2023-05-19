İzmir Atatürk Lisesi'nin geleneksel vals gösterisi iptal edildi

İzmir Atatürk Lisesi’nde her yıl 29 Ekim ve 19 Mayıs’ta öğrenciler tarafından sergilenen vals gösterisinin bu yıl iptal edildiği öğrenildi.

Birgün'de yer alan habere göre okul idaresinin öğretmen ve öğrencilerin günlerdir hazırlıklarını yaptığı vals ve modern dans gösterisini, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve gerici kesimlerin tepki göstereceği sebebiyle son dakikada iptal ettiği iddia edildi. Dans gösterisinin okul yönetiminin kararıyla tören ve kutlama programından çıkarıldığı belirtildi.

Öğrenciler ve veliler dans gösterisinin iptal edilmesine tepki göstererek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve yapılanları kınadıklarını belirttiler.