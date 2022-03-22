'İzleyin, uçaklarla Katar’a hayvanlar böyle gönderiliyor'

Et ve Süt Kurumu’nun, kırmızı et fiyatlarına yaptığı yüzde 48’lik zamma ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Karabat, iktidarı aylardır ‘kıtlık’ yaşanabileceğine ilişkin uyardıklarını ancak hükümetin liranın dolar karşısındaki değer kaybı ile birlikte canlı hayvan ihracatını teşvik ettiğini aktardı. Sadece bu yılın ilk 2 ayında yapılan canlı hayvan ihracının kilogramının yüzde 866 oranında arttığını kaydeden Karabat, Katar ve İran gibi ülkelerin et arzını Türkiye’den ithal ettikleri canlı hayvanlarla güvence altına aldıklarını söyledi.

“Sadece Kasım-Aralık 2021’de Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısı 2.5 milyonu buldu” diyen Karabat paylaşımına şunları yazdı;

“1) Hükümeti aylardır ‘kıtlık olacak’ diye uyardık. Ama onlar Katar’ı düşündü. Aşağıdaki ibretlik videolarda, insanlarımızın neden kuyruklara, açlığa mahkum edildiğini göreceksiniz.

Lütfen izleyip paylaşın ki, tüm gerçekleri herkes görsün.

2) Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybıyla birlikte canlı hayvan ihracı teşvik edildi. Sadece Kasım-Aralık 2021’de Katar’a satılan küçükbaş hayvan sayısı 2.5 milyonu buldu. Buyurun izleyin, uçaklarla Katar’a hayvanlar böyle gönderiliyor.

'Yüzbinlerce hayvan satılıyor'

3) Uçakların yanında gemilerle de küçükbaş hayvanlar ihraç ediliyor. Katar’ın yanı sıra İran’a da yüzbinlerce hayvan satılıyor. AKP Hükümeti ‘İhracatımız rekor kırıyor’ diye söylüyor ama Türkiye’de vatandaşın ete erişiminin azalmasını görmezden geliyor.

4) Katar ve İran gibi ülkeler Ramazan ayı öncesinde et arzını Türkiye’den ithal ettikleri canlı hayvanlarla güvence altına aldılar. Bizde ise et sıkıntısı olduğu için Et ve Süt Kurumu, ‘Ramazan ayı öncesinde ete %48 zam’ yaptı.

5) Şimdi verilere bakalım. 2021’in Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %339,8 artışla 14.8 milyon dolarlık canlı hayvan ihraç edildi. 2022’nin Ocak-Şubat aylarında ise bu rakam %451,5 artışla 31.3 milyon dolar oldu.

6) Sadece bu yılın ilk 2 ayında yapılan canlı hayvan ihracının kilogramı %866 oranında arttı.

Peki, canlı hayvanların kilogramını ortalama kaça sattılar biliyor musunuz? 2.5-3 dolara!

'TÜİK gerçekleri gizliyor'

7) TÜİK, son 25 aydır kırmızı et istatistiklerini açıklamıyor. Gerçekleri halktan gizliyorlar. TÜİK’e göre küçükbaş hayvan sayısı artıyor ama doğru değil. Kesilen ve ihraç edilen hayvanların küpeleri sistemden düşülmüyor.

8) Hangi ilde ne kadar hayvan stoku var? Güneydoğu ve Çukurova Bölgeleri’ndeki büyük çiftliklerde ne kadar hayvan kalmıştır? Açıklayın da bilelim… Adana’da, Mersin’de, Gaziantep’te neden kasaplar isyan ediyor, çıkın konuşun.

9) Siyaset, öngörülebilirlik üzerine yapılması gereken disiplinler bütünüdür. Ancak AKP, gelişmeleri okumayıp, atacağı adımların birkaç ay sonraki yansımalarını hesap etmiyor. Bu yüzden sırf ‘ihracat rekor kırıyor’ demek için canlı hayvan ihracını destekledi.

10) Pandemi döneminde hatırlarsanız, dünyanın tahıl ambarı Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler, ‘Öncelik kendi vatandaşım’ diyerek tarım ihracatına kısıtlama getirdiler. Peki, AKP ne yapıyor? Öncelik Katarlılar diyor. Takdir sizin…”