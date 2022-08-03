İzlanda'da volkanik hareketlilik başladığı duyuruldu. Reykjanes Yarımadası’ndaki Geldingdalir'de magma yeryüzündeki çatlaktan yüzeye çıktı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO) tarafından yapılan açıklamada, “Fagradalsfjall yakınlarında patlama başladı” denildi.

Yerdeki bir çatlaktan lav ve duman püskürmeye başladığı bildirildi. Reykjanes Yarımadası, başkent Reykjavik'in güneybatısında volkanik ve sismik sıcak nokta olarak biliniyor.

Magmanın yeryüzüne çıktığı bölgenin geçen yıl 6 ay boyunca lav ve duman püskürten Fagradalsfjall Dağı'nın yakınında olduğu aktarıldı. Söz konusu patlama nedeniyle binlerce İzlandalı ve turist bölgeyi ziyaret etmişti.