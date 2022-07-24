Japonya'da yanardağ patlaması

Japonya’nın kuzeybatısında Kagoşima bölgesindeki Sakurajima yanardağı patladı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 20.00 sularında yanardağın patladığını duyurdu.

Kyodo News'in haberine göre, yetkililer bölgede yaşayan kişilerin evlerini ve bölgeyi tahliye etmesini isteyerek en üst seviyede uyarıda bulundu. Yetkililer tarafından ilk belirlemelere göre yanardağın patlaması sonrasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Sakurajima yanardağı, ülkenin en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor.