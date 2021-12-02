İzlanda'da ABD büyükelçiliği yakınlarında patlayıcı bulundu

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te ABD Büyükelçiliği rezidansı yakınlarında bir çöp kutusunda el yapımı patlayıcı bulundu.

İzlanda polisi olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden birinin serbest bırakıldığını, diğer 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada patlayıcının herhangi bir yabancı devletin büyükelçiliğini hedef aldığına yönelik bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Patlayıcının olay yerine gelen ekiplerce imha edildiği belirtildi.

ABD'nin İzlanda'da bir büyükelçisi bulunmazken, ülkeyi İzlanda'da maslahatgüzar Michelle Yerkin temsil ediyor.

ABD İzlanda'yı 1944'te Danimarka'dan bağımsızlığında ilk tanıyan ülke olmuştu. NATO'nun kurucu üyesi olan İzlanda'da halihazırda kalıcı ABD askeri varlığı bulunmuyor.