İzinsiz görsel kullanıldı: TFF'nin Euro 2024 tanıtımına 165 bin TL ceza

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için hazırladığı klip 2018 yılında yayınlandı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, daha sonra Almanya'nın seçildiği şampiyona için Anadolu Ajansı tarafından abonelerine servis edilen klip, TRT Spor, Digiturk, BeIN Sports, NTV Spor başta olmak üzere resmi sitelerde ve haber kanallarında yayınlanmaya devam ediyor. Tanıtım filmi İngilizce olarak ise bir çok uluslararası mecrada yer buldu. Ancak TFF'nin hazırladığı tanıtım filminde kullanılan bazı görsellerin izin alınmadan kullanıldığı ortaya çıktı.

Beş ayrı görüntü izinsiz kullanıldı

Fotoğraf sanatçısı A.S., çektiği fotoğrafları özel bir teknikle hareketlendirerek kişisel kanalında yayınladı. Ancak bu çalışmalar 2018 yılının Eylül ayında TFF tarafından EURO 2024 adaylığı tanıtım filminde izni alınmadan kullanıldı.

Tanıtım filminin 01.18 saniyesinde İstiklal Caddesi görüntüsü, 01.20 saniyesinde Türkiye İş Bankası Müzesi görüntüsü, 01.22 saniyesinde Ayasofya Camii görüntüsü, 01.25 saniyesinde 15 Temmuz Şehitleri (Boğaziçi) Köprüsü görüntüsü ve 01.32 saniyesinde Kız Kulesi görüntüsü olmak üzere 5 adet özgün eser izinsiz bir şekilde kullanıldı.

Öte yandan tanıtım filmi 26 Eylül 2018'de "Türkiye Euro 2024 Tanıtım Videosu" başlığıyla, Anadolu Ajansı tarafından abonelerine servis edildi. AA’nın ardından TRT Spor, Digiturk, BeIN Sports, NTV Spor sitelerinde yayınlanmaya devam etti. Tanıtım filmi İngilizce olarak da uluslararası yayınlarda yer buldu.

Bilirkişi 'izinsiz kullanıldı' dedi, TFF reddetti

A.S., avukatları Sait Mürsel Çeşitcioğlu ve Hüseyin Çalışkan aracılığıyla Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2021 yılında dava açtı. Bilirkişiler, tanıtım filmini ve sanatçıya ait orijinal ham görüntüleri inceledi ve TFF tarafından görüntülerin izinsiz kullanıldığı tespit edildi. Bilirkişi heyeti hazırladığı raporla oybirliğiyle TFF'nin resmi tanıtım filminde sanatçının beş eserinin izinsiz kullanıldığını tespit etti.

TFF ise savunmasında tanıtım filmini aslında özel bir şirkete yaptırdığını ve kendisinin kusurunun olmadığını iddia etti. TFF aynı zamanda UEFA'nin EURO 2024 Şampiyonası için Almanya'yı seçmesiyle söz konusu tanıtım filminin işlevini yitirdiğini savundu.

'TFF 135 bin lira maddi, 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi'

Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi de 26 Nisan 2023 tarihinde verdiği kararda izinsiz kullanım yönünde karar verdi ve TFF'yi 135 bin lira maddi tazminat ve 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. TFF karara itiraz ederek istinaf mahkemesine taşıdı.