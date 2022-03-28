İZELMAN'da çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları 'eşit işe eşit ücret' için yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN A.Ş.'de çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları belediyede eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmadığını belirterek eylem yaptı.

DİSK Genel-İş Sendikası'nda örgütlü olan ve aynı zamanda TMMOB üyesi olan işçi mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün Kültürpark Hol-2 önünde toplanarak Hol-1 girişine yürüdüler.

"Eşit işe eşit ücret", "Yaşasın meslektaş dayanışması", "Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganlarının atıldığı yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan Aslıhan Yılmaz Okan "sosyal demokrat belediyeciliğin temel ilkelerinden sosyal adaletin karşılığını alamamaktayız" dedi. Okan “Bunun en önemli göstergesi; belediyemizi diğer birçok belediyeden farklı ve üstün kılan eşit işe eşit ücret ilkesinin bizim için uygulanmayışıdır. Biz, aynı sıralarda eğitim aldığımız, yıllar içinde benzeri mesleki tecrübeler edinip, şu anda aynı sorumluluk ve riskleri paylaştığımız ve aynı odalarda yan yana çalıştığımız meslektaşlarımızın aldığı ücretten çok daha az ücretlerle çalıştırılmak kaydıyla, çok daha düşük hayat standartlarında yaşamak zorunda bırakılmaktayız” diye konuştu.

'İki ay boyunca 1 dakikalık alkış eylemi yapacağız'

Mesai saatlerinde ve yemekhane hakkı konusunda eşitlik talep ettiklerini belirten Okan “İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN A.Ş. bünyesinde çalışan bizler özlük hakları eşitsizliklerimize ilişkin taleplerimizi dile getirmek üzere 2 ay boyunca her pazartesi, çarşamba ve cuma günü 1 dakikalık alkış eylemi yapacağız” dedi.