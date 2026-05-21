İzBB 5 maddelik operasyon açıklaması yaptı, Cemil Tugay yurtdışına gitti

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik dün "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlenmiş, 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki isimlerden Egeşehir A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin CHP'li Veli Ağbaba'nın ortağı olduğu iddia edilirken, Ağbaba iddiaları yalanlamış ancak "Yakın dostum, her şeyine kefil olurum" demişti.

İzBB, Egeşehir operasyonu iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken, Örnekköy 3 ve 4’üncü etap ihalelerinin hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiği ve süreçlerin yargı kararlarıyla kesinleştiği ifade edildi.

"Soruşturma konusu olay ve olgulara ilişkin henüz net bir bilgi mevcut değildir, soruşturma süreci devam etmektedir, bu anlamda öne sürülen iddiaların tam olarak öğrenilmesinden sonra ayrıntılı açıklama yapılacaktır" denildi.

5 maddelik açıklama: 'Örnekköy 3 ve 4 etabındaki ihale süreçleri İzbeton tarafından yürütüldü'

Ege'deSonSöz'ün haberine göre, açıklamada 5 madde halinde şu ifadelere yer verildi:

Örnekköy 3 ve 4. Etaplara ilişkin yapılan ihalelerin hukuka uygun olduğu sırası ile idari yargı, istinaf, Danıştay, Ticaret ve Hukuk Mahkemeleri kararları ile sabittir. Konuya ilişkin açılan davalar kesinleşmiştir.

İhale bedeline ilişkin tüm süreçler mahkeme tespitleri ile belirlenmiş bedellerle uyumlu , hatta mahkemelerce tespit edilen ikmal değerlerinin altında ihale edilmiştir. Bedel konusundaki hukuki süreçler kesinleşmiştir.

, hatta mahkemelerce tespit edilen ikmal değerlerinin altında ihale edilmiştir. Bedel konusundaki hukuki süreçler kesinleşmiştir. Örnekköy 3 ve 4 etabındaki ihale süreçleri Egeşehir tarafından değil, İzbeton tarafından yürütülmüştür . Egeşehir AŞ, ikmal ihalesinden ve yapım işi başladıktan sonra Büyükşehir Meclisi’nin kararı ile müşavir sıfatı ile görev almıştır.

. Egeşehir AŞ, ikmal ihalesinden ve yapım işi başladıktan sonra Büyükşehir Meclisi’nin kararı ile müşavir sıfatı ile görev almıştır. İhale süreçlerinde büyük kentsel dönüşüm yapabilecek nitelikte 7 firma çağrılmış, 5 firma teklif vermiştir.

Yine adı geçen firmaların TOKİ, Emlak Konut ve benzeri kentsel dönüşüm süreçlerinde yer almış ve almakta olduğu bilinmektedir, ayrıca 2019 yılından bu yana İzmir’deki kentsel dönüşüm süreçlerinde de yer almıştır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İtalya’ya gitti

Operasyonların ardından belediyeden açıklama yapıldığı sırada İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın yurtdışına gittiği öğrenildi.

Tugay, İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen “Bloomberg LSE European City Leadership Initiative – Mayors Reunion” programı kapsamında İtalya’ya hareket etti.

Üç gün sürecek olan zirveye Madrid, Helsinki, Dublin, Oslo gibi önemli şehirlerin belediye başkanları dahil olmak üzere 27 belediye başkanının katılacağı öğrenildi.

Diğer yandan 20-29 Mayıs tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Levent Yıldır'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini vekaleten yürütmesi kararı alındığı öğrenildi.