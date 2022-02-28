İZBAŞ'ta işten çıkarılan öğrenciler işlerine geri döndü

İzmir Bornova Belediyesi'ne ait İZBAŞ A.Ş. şirketi bünyesindeki bulunan yaklaşık 11 işletmede yarı zamanlı çalışan üniversite öğrencilerinin çalışma koşullarındaki sıkıntıları dile getirdikleri için sözleşmeleri iptal edilmişti.

Öğrenciler işten çıkarıldıklarını WhatsApp'tan gelen haftalık çalışma çizelgelerinde isimlerini göremeyince anlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden sorunlarını ve taleplerini aktaran öğrencilerden 11’inin devam eden sözleşmesi feshedildi.

Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi arasında imzalanan proje kapsamında belediyeye ait yerlerde sözleşmeli çalışan öğrenciler, çalışma koşullarında ve ücretlere iyileştirme istemişti.

Bugün Bornova Belediyesi önünde bir araya gelen öğrenciler adına basın açıklamasını işten çıkarılan Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ikinci sınıf öğrencisi Fadime Özdemir okudu.

Basın açıklamamızdan önce İZBAŞ yönetimiyle ve Bornova Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda basın açıklamamızı gerçekleştirdik.



Kazanımlarla sonuçlanan görüşmelerimiz eksik kalan talepler üzerinden devam edecek. pic.twitter.com/TCiUh9dc9E — İZBAŞ Öğrenci Çalışanları (@izbasogrenci) February 28, 2022

'Hem okuyor hem çalışıyoruz'

soL'a konuşan Özdemir, taleplerinin bir bölümünün karşılandığını, işten çıkarılanların geri alındığını, mücadelelerinin devam edeceğini anlattı.

Özdemir şunları söyledi:

"Okurken çalışan bir öğrenciyim. Son zamanlarda işyerimizde yaşadığımız sıkıntılardan ötürü arkadaşlarımızla birlikte kendimize bir talep listesi oluşturmuştuk ve bu talepleri de İZBAŞ yönetimine ilettik. Olumlu dönüş alamadık, belediyeden bir görüşme talep ettiğimizde de herhangi bir yanıt gelmedi. Ardından biz de sesimizi duyurmak ve burada mücadele edeceğimizi göstermek için bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Bu sosyal medya hesabından çeşitli paylaşımlarla taleplerimizi dile getirdik ve ardından bugüne bir basın açıklaması yapmayı planladık.

'Taleplerimizin bir bölümü karşılandı'

Basın açıklamasından önce bugün hem İZBAŞ yönetimiyle hem de Bornova Belediyesi'nden temsilcilerle görüştük. İZBAŞ yönetimiyle yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç alamadık fakat Bornova Belediyesi'yle yaptığımız görüşmeyle, müzakereyle birlikte işten çıkarılan arkadaşlarımızın işe geri alınması ve birtakım taleplerimizin karşılanması gibi kazanımlar elde ettik. Bizler gayet insani taleplerle, maaşımıza yol ve yemek ücretinin eklenmesini, mesai saatlerimizin arttırılmasını talep etmiştik. Bu doğrultuda bu kazanımları da elde etmiş olduk. Ayrıca her 4 saatlik çalışana yemek ücretinin verilecek, çalıştığı mesai saati kadar, yani 1 saatlik ücret üzerinden bir yemek parası verilecek. Ardından belediye taşıtlarındaki ögrenci ücreti kadar da yol parası sağlanacak. Mesai saatlerimizin arttırılması konusunda da İZBAŞ ve Bornova Belediyesi yönetiminin görüşme yapacaklarını, bu doğrultuda perşembe günü tekrardan bizi görüşmeye çağıracaklarını ilettiler.

'Mücadelemize devam edeceğiz'

Mücadele ettik ve birtakım kazanımlar elde ettik ama tabii ki bizim taleplerimiz bunlarla sınırlı değil. Bizler ekonomik temelli fakat işyerimizdeki sorunlara da dayanan taleplerde bulunuyoruz. Bunları elde edene kadar, daha insani şartlarda çalışana kadar da mücadelemize devam edeceğiz."