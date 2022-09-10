İYİP'ten 'Şu an CHP ile ittifakta değiliz' açıklaması

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, tv100 ekranlarında ilginç açıklamalarda bulundu.

Partisinin şu an CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ifadesini kullandı.

Poyraz, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Poyraz, "Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesinde ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde" diye konuştu.