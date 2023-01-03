İYİP'ten Sinan Ateş açıklaması: 'Akşener ailesiyle görüştü'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle görüştüğünü ve konuyu her aşamasıyla takip ettiğini" bildirdi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, Sinan Ateş'le ilgili sorusu üzerine, "Türk milletinin vatansever bir evladını kaybettiğini" söyledi.

"Adaletin yerini bulmasını temenni ettiklerini" bildiren Zorlu, şöyle devam etti:

"Bu menfur, hain saldırıyı kınıyor, lanetliyoruz. Bunu basit bir saldırı, bir kayıp olarak değerlendiren yaklaşımları da reddediyoruz. Ankara'da, ülkenin başkentinde bırakın siyasi görevlerini, bir akademisyen, genç bir insan bir suikasta kurban gitti. İvedilikle, devletimiz tarafından sorumluların, katillerin ve varsa ardındaki güçlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Böylesine önemli, vicdanımızı yaralayan bir konunun siyasete alet edilmemesi için böyle bir konuda siyaset bertaraf olsun, batsın böyle siyaset, siyasete malzeme olmaması için özel bir çaba sarf ettik."

Zorlu, "Akşener'in konuyla ilgili en başından beri hassasiyet gösterdiğini" belirterek, "Bu menfur saldırının hemen ardından Sayın Genel Başkanımız merhumun kederli ailesiyle görüştüler. Konuyu birebir her aşamasıyla takip etmektedir. Biz de parti olarak takip ediyoruz, takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. (AA)