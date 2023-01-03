Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş tepkisi: 'Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin "Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Akademisyendi, milliyetçiydi ve iki kız çocuğu babasıydı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'yi yöneten kişi kapı kapı para için dolaşmayacak.

Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Akademisyendi, milliyetçiydi ve iki kız çocuğu babasıydı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz.

Hakimi Samsun'a sürdüler. Söylediği şeyler var hakimin. Bugün grup başkanvekillerimiz, Adalet Bakanlığı'na gidecekler. Samsun'a sürülen hakimin iddiaları konusunda soruşturma açılsın istiyoruz. Eğer soruşturma açılmazsa, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Hakim hangi gerekçe ile sürüldü?

Hakim savcılara sesleniyorum, saraydan talimat alıyorsanız, bunu hesabını yeri gelince vereceksiniz. Ayarını bozduğunuz kantarın sizi de tartacağını bilin.

İBB Başkanlığı bünyesinde terörle iltisaklı kişiler çalışıyormuş. 1668 kişiye çıkardı bu rakamı. Belediye, bu kişileri bize bildirin diyor. Size cevap vermeyiz deniyor. Sevgili halkım, hem suçlayacaksın hem de bildirmeyeceksin. Siz işlem yapın o halde diyor belediye, sonra yapacağım diyor bakanlık. Arşiv araştırması yapın diyor belediye, AYM yazı yazıyor. Ekrem Bey suçlanıyor. 'İyi hal kağıdı almadığınız bir kişi var mı?' dedim yok dediler. Sen terörist arıyorsan, o kişilere iyi hal kağıdı veren savcıyı suçlaman lazım.

Numan Kurtulmuş diyor ki belediye başkanına sorumluk çıkarılamaz diyor.

Fatih Sultan Mehmet tablosunu neden Türkiye'ye getirdiniz diyorlar. Allah sabır versin.

İmamoğlu davası

İstanbul seçimleri yapıldı, seçimleri İmamoğlu kazandı. İtirazlar geldi, YSK üzerinden bir kumpas çevirdiler. YSK üyeleri toplandı, aynı zarfın içine konan 4 oydan 3'ü doğru, 1'i yanlıştır dediler. Dünya tarihinde, yargı tarihinde görülmemiş bir şey. Ben bunlara YSK çetesi dedim. Her zaman her yerde söylüyorum dedim. İkinci seçim yapıldı. 13 binlik fark 800 bine çıktı. Bu millet haksızlığa tahammül edemiyor. Evlere baskın yapıldı.

Yeni bir saray oyunuyla karşı karşıyayız. Bir şekilde İBB'ye çökmek istiyorlar. Amaçları, seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek. Ekrem İmamoğlu'na kurulan komplonun tek sebebi budur. Şimdi görüyoruz ki işi kayyıma kadar götürmek hevesindeler. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyım atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin, açık ve net söylüyorum.

Sinan Ateş cinayeti

Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyorum. Sabırla sonucu bekliyorum. Tabii ki bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz. Bu işten çok pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor.

Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile, adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de bu olay aydınlanıncaya kadar takipçisi olacağız. Eşine de, babasına da söz verdim. Kimse unutmasın, Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir.