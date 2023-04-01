İYİP'ten saldırı şüphelisinin bırakılmasına tepki: 'Tehlike bayrağı dalgalanmaktadır'

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİP İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüphelinin, serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Silahlı saldırı sonrasında yaşananları Sinan Ateş suikastının ardından yürütülen soruşturmaya benzeten Zorlu, "Partimize yapılan bu saldırı ve sonrasında yaşanan hukuksuzluk göstermektedir ki, hepimizin geleceğine yönelik bir tehlike bayrağı dalgalanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Şüphelinin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına dikkat çeken Zorlu, "Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından bugün de saldırıyı gerçekleştiren şahsın mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Olayın tek şüphelisinin serbest bırakılmasını 'adaletsiz' olarak niteleyen Zorlu, "Seçime günler kala, iktidara ilerleyen bir siyasi partinin il binası kurşunlanmış ve gerek hukuku gerekse toplumsal vicdanımızı yaralayan ciddi bir adaletsizlik daha meydana gelmiştir. Öyle ki ucube sistem eliyle adım adım kuşatılan yargı sisteminin, adalet terazisinden nasıl uzaklaştırıldığı bu menfur saldırıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir" ifadelerini kullandı.