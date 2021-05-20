İYİP'ten 'Netanyahu benzetmesi' yanıtı: Bu siyasi eleştiridir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair konuşmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetmişti. "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.

'Benzetmede hakaret yok'

HaberTürk yayınına konuk olan İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Netanyahu benzetmesinde hakaret bulunmadığını söyledi.

'Bu siyasi eleştiridir'

Ağıralioğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim olursa olsun İsrail'de masum mazlum çoluk çocuk katleden birine asla benzetmeyiz. Bir siyasi eleştiridir bu" dedi. Ağıralioğlu, Akşener'in ilgili konuşması için hazırlanan metin için "özensiz" ifadesini kullandı.