İYİP'ten Lütfü Türkkan kararı

İYİP Genel İdare Kurulu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantıda Lütfü Türkkan’ın disipline sevk edilmesi tartışmaya açıldı.
CNN TÜRK'ten Ahmet Türkeş parti genel merkezinden toplantı hakkında detayları aktarırken, Türkkan hakkında disiplin süreci işlemeyeceğini duyurdu.
'Provokasyon kurbanı'
Türkeş süreci şöyle anlattı:
"İYİ Parti’de disiplin süreci başlatılmadı. Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Parti’nin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener’in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan’ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim."
Ne olmuştu?
Lütfü Türkkan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini gösteren Tahir Gümren'e küfretmişti. Tartışmaların ardından özür dilemek zorunda kalan Lütfü Türkkan, Akşener'in talebiyle partisinin Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.