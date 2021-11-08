İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bingöl'de vatandaşa küfür eden İYİP Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın görevinden alındığını açıkladı.
İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili şunları söyledi;
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İYİP'ten Lütfü Türkkan için 'Görevden çekiyoruz' açıklaması
İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, 'Hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir' dedi.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bingöl'de vatandaşa küfür eden İYİP Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın görevinden alındığını açıkladı.
İYİP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu konuyla ilgili şunları söyledi;