İYİP'ten Lütfü Türkkan için 'Görevden çekiyoruz' açıklaması

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, 'Hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir' dedi.