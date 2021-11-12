İYİP'ten Lütfü Türkkan açıklaması: Yargılanmasını da sağlayabilirler

İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Dervişoğlu, Lütfü Türkkan hakkındaki fezlekeyle ilgili “Çoğunlukları yeterlidir. Türkkan’ın yargılanmasını da sağlayabilirler. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Buyursunlar, uzun çarşı boydan boya" diye konuştu.

Dervişoğlu fezlekeyle ilgili şunları söyledi:

"Yaşanan olayların telafisi olmadığı için Sayın Lütfü Türkkan milletinden özür diledi ve ardından da görevinden istifa etti. Sayın Genel Başkanımız da bu konu da açık bir tavır koydu.

Fezleke komisyondan bize intikal etmedi. Bu kadar kısa zamanda hem yargının harekete geçmesi hem de TBMM’de iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla ben ilişkilendiriyorum.

AKP’nin Grup Başkanvekili bugün de yaptığı basın toplantısında olayı farklı yerlerden ele alıyor ve olayı istismar etme eğiliminden vazgeçmiyor. Buradan iktidara söylüyorum, fezlekeyi anlıyorum ve millette anlıyor ki TBMM’nin gündemine getirecekler. Çoğunlukları yeterlidir. Sayın Lütfü Türkkan’ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan bir rahatsızlığımız yok. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Defalarca söyledim ‘gücü bir silah olarak kullanıyorlar. Hiçbir silah sahibine sadık değildir. Gün gelir sizi de vurur’ diye. Ama iktidarın bundan çıkaracağı bir ders yoktur. Buyursunlar, uzun çarşı boydan boya.”

'Cumhurbaşkanının baktığı yerden bakmıyoruz'

Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bir soruyaysa şu yanıtı verdi:

"Benim bu görüşmeden çıkardığım sonuç şu, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’de her şeyin aslında yerli ve yerinde gittiğini, Türkiye’de herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, var olan sıkıntıların muhalefet tarafından abartıldığını dile getirmiş. Ve Sayın Temel Karamollaoğlu’nun yaptığı uyarılara da kendisinin kapalı olduğunu ifade etmiş. Tek bir sıkıntı görüyor sistemde. O da Cumhurbaşkanı’nın seçim yöntemi ve oranıyla alakalı… Sayın Cumhurbaşkanı’nın baktığı yerden bakmıyoruz. Türkiye ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Türkiye’nin asıl ihtiyaç duyması icap eden konunun Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ciddiye bile alınmaması bizi ziyadesiyle rahatsız ediyor." (ANKA)