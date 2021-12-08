İYİP'ten Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin yeni açıklama

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamaları sonrası İYİP'li Cihan Paçacı, "Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak tespiti sırasında birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak adayın tercihi doğru olur" dedi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmiş, "Kendisinden talip olduğunu duymadım. Herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil" ifadelerini kullanmıştı. Aydın, kazanamama ihtimali olan bir isme "evet" demeyeceklerini de belirtmişti.

Koray Aydın’ın açıklamaları sonrasında İYİP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Habertürk'ten Sibel Erdem'e konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir" diyen Paçacı, "Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur" ifadelerini kullandı.

Paçacı, şöyle devam etti:

“Meral Hanım çok büyük bir fedakarlık yaptı, anketlerde oy oranları yüksek olduğu, kendisinin yükselen bir trendi olduğu halde daha önce söylediği sözün arkasında durarak cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu, büyük bir fedakarlık örneğidir."

“Bu söylediklerimizden Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama İYİ Parti'nin yol haritası paydaşlarla ortak bir aday tespit edilmesi ve bu noktada seçilecek bir isim olması” diyen Paçacı, “Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama ‘bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz’ anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.