İYİP'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından yayınladığı video mesaja yanıt İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olmalarını 'dayatma ve Millet İttifakı ilkelerinin hiçe sayılması' ifadeleriyle açıklayan Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine gönderme yaparak, "İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi.

Zorlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır."

Kılıçdaroğlu, Akşener'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından 'Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…' başlığıyla yeni bir video paylaşmıştı.