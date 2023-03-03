Akşener'in masadan ayrılmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Twitter hesabından yeni bir video yayımladı.

Videoyu, 'Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Sabırla…' başlığıyla paylaşan Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“Sevgili halkım. Biz bu yola çıkarken hep, Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü, ‘bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir’ dedim. ‘Yoksa bu ülke iflah olmaz’ dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç; aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı.

Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi, 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin; bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim.

İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı oldular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum ne için bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir, birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır.

Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyecek, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun yeneceğiz.”