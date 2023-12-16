İYİP'ten istifa ettirilen Özkan: 'Tüzükte bizi atacak madde bulamıyorlar'

İYİP’te,14-28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kriz şiddetini artırarak devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİP Grup Bakanvekilliği görevinden istifa eden İbrahim Özkan, açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özkan, partide yaşanan istifa ve ihraçlara ilişkin "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz. Altında kalırız. Teşkilatlarımızdan CHP ile işbirliği yapılması konusunda yoğun bir talep oldu" dedi.

İki siyasi partinin işbirliğini ve müzakerenin yapılması gerektiğini sonuna kadar savunacağını belirten Özkan, “Tüzükte bizi atacak madde bulamıyorlar” dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu'nun (GİK) kararından önce Ankara ve İstanbul’da ilçe başkanlarıyla toplantılar yaptığını ifade eden Özkan, "İki yerde de işbirliğinin gerekli olduğu yönünde oy kullanıldı. İlçe başkanlarının oylamasında ittifakla seçim işbirliği çıktı. Siyasi Partiler Kanunu lider odaklıdır. O yüzden genel başkan ne diyorsa, GİK’ten o karar çıkar. Nitekim öyle oldu" ifadelerini kullandı.

Özkan, şunları söyledi:

"Partimizin yaşadığı süreç, partinin kurucularından birisi olarak beni çok üzüyor. İlk kurucu ilçe başkanıyım. Partiyi kurarken 50 kişiyi bulamadık. Akrabalarımı, işyerimizde çalışanları partimize kaydedip yola çıkmıştık. Partiyi o zaman kurarken mecazi anlamda söylüyorum, ‘Almanya’ya götüreceğiz’ hayali kurarken, insanları kamyona doldurup Suriye’de bıraktık. Böyle üzüntülü bir durumla karşı karşıyayız."