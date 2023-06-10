İYİP'ten istifa eden Ağıralioğlu'ndan yeni parti sinyali

Seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklamasının ardından yaptığı eleştiriler sonrası İYİP’ten istifa eden 27. Dönem İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız" ifadelerini kullanmasıyla yeniden gündeme geldi.

Parti kurma hazırlıklarına ilişkin Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'a konuşan Ağıralioğlu, “Önümüzdeki dönem Türk milleti, bütün meselelere yetebilecek bir kadroyu görmek isterse biz o görülmek istenen iradenin önünü arkasını bekleyeceğiz” dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin mecburiyet seçimleri olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Herkese son kez avans verildi. Tayyip Bey’e de son kez memleket teslim edildi, muhalefete de bu kadroyla son kez oy verildi. Muhalefet, bu kadar derde rağmen milletin ‘Memleketi düzeltin’ diyerek oy verebildiği taraf olamadı. İktidar ise bu kadar çözemediği ve hatta sebep olduğu probleme rağmen sorunları düzeltme fırsatını yeniden yakalayabildi” ifadelerini kullandı.

'Gençlik inisiyatif alacak'

"Milletin parti kavgasından ve lider sevdasından bunaldığını" belirten Ağıralioğlu, “Eski nesil siyaset bitti. Türkiye’de bizi kim kurtarsın hissiyatının değişmesi gerekiyor. Çok lezzetli bir siyasi iklim oluşturabileceğimize inanıyorum. Dersimizi iyi çalıştık. Neyin yanlış olduğunu analiz ettik. Bu millet kavga etmekten yoruldu” dedi.

Kadrolarının hazır olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, gençlerin de inisiyatif alabilecekleri bir alan açacaklarını belirtti.