İYİP'ten istifa eden Adnan Beker'den AKP'ye yeşil ışık

İYİP’ten istifa eden ve fuhuş iddialarının merkezindeki otel sahibi polis müdürü ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ankara Milletvekili Adnan Beker, AKP'ye yeşil ışık yaktı.

Beker, geçtiğimiz günlerde İYİP'ten istifa etmişti. Kulislerde İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, fuhuş oteli iddialarını Beker’in istifasının ardından dile getirmesi, Beker’e karşı verilmiş bir yanıt olarak ifade edilmişti. Beker sadece Akşener’in açıklamalarıyla değil, oğlu ve yeğeninin iki kadını darp iddiası ile de gündeme gelmişti.

Beker, CHP'ye ya da AKP'ye geçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Siyasi geleceği hakkında konuşan Beker, "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam" dedi.

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve istifa eden eski İYİP milletvekili Nebi Hatipoğlu da geçtiğimiz hafta AKP'ye katılmıştı.