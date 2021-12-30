İYİP'ten 'İBB’ye kayyum' iddiasına tepki

İYİP Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Prof. Dr. Metin Ergun, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında teftiş başlatılmasının ardından "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına tepki gösterdi.

Kanal 42 TV’ye konuk olan Ergun, İBB’ye açılan "terör soruşturması" ile ilgili, "Dünyada herhalde müfettiş eliyle terörist tespit etmeye gayret eden tek ülke biziz. Müfettişler gönderiyoruz, terörist mi değil mi tespit etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu komedi" diye konuştu.

'İstanbul’a kayyum atanırsa çılgınlık olur'

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da şöyle konuştu:

"İstanbul’a kayyum atanırsa ne olur? Çılgınlık olur. Kayyum atamasını yapamazlar. Eğer yaparlarsa Türkiye’de ciddi sonuçlar çıkar. 'Benim iradem, milletin iradesinin üzerindedir' demektir bu. Millet, bunu affetmez. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum.

Kaldı ki son derece gayriciddi bir durum. Eğer orada terör ile iltisaklı kişiler varsa İçişleri Bakanlığı’nın ve Adalet Bakanlığı’nın derhal görevini yapması ve bu insanların da bugüne kadar oradan kulağından tutup alması lazımdı. Sayın İmamoğlu da ifade etti, eğer böyle bir durum varsa İçişleri ve Adalet Bakanlığı görevini yapmamış demektir. Kayyum atanma ihtimalini konuşmak istemiyorum. Çünkü o ihtimalin sonu iyi bitmez. Demokrasi ortadan kalkmış olur. Milletin iradesi yok sayılmış olur.

Kayyum atanmaz mı atanır. Yani bu bir yöntemdir. Çok ciddi ve sonucu kesin olan iddialar olması lazım. Burası İstanbul Belediyesi ve itham ettiğiniz şey de yani kayyum atamasını gerektirecek hiçbir şey değil. Dolayısıyla böyle olacağını ben sanmıyorum."