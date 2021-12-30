İYİP'ten 'İBB’ye kayyum' iddiasına tepki

İYİP Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Prof. Dr. Metin Ergun, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında teftiş başlatılmasının ardından "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına tepki gösterdi.
Kanal 42 TV’ye konuk olan Ergun, İBB’ye açılan "terör soruşturması" ile ilgili, "Dünyada herhalde müfettiş eliyle terörist tespit etmeye gayret eden tek ülke biziz. Müfettişler gönderiyoruz, terörist mi değil mi tespit etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu komedi" diye konuştu.
'İstanbul’a kayyum atanırsa çılgınlık olur'
İYİP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da şöyle konuştu: