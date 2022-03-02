İYİP'ten 'HDP hatırası' fotoğrafı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması ardından İYİP'li milletvekilleri hatıra fotoğrafı çekti.

İYİP Antalya Milletvekili Hasan Subaşı tarafından fotoğraf sosyal medya hesabından, “Meclis çalışmalarını bu akşamlık tamamladık. HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa-Adalet Karma Komisyonu raporu görüşmeleri ve oylamaları yapıldı. Kıbrıs ile imzalanan kültürel işbirliği anlaşması kabul edildi. #İYİParti" notuyla paylaşıldı.