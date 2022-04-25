İYİP'ten Gezi Davası kararına ilişkin açıklama

İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Gezi Davası kararları sonrası açıklama yaptı.

Erdem "Gezi davası AK Parti’nin bir intikam davasıydı. Gezi’deki yeşili savunan muhalif seçmenden AK Parti çok korktu. Bu da bir anlamda AK Parti’nin intikam davası olarak bunca zamandır sürdü" dedi.

Erdem "AİHM kararına rağmen Osman Kavala tutuklu olarak yargılandı. Bugün de ağırlaştırılmış hapis cezası veriliyor. Diğer sanıklara da 18'er yıl veriliyor. Bir hukukçu olarak bunu hukuka ve adalete sığdırmanın mümkün olmadığını düşünüyorum" diye belirtti.