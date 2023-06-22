İYİP'ten Filistin'le mutabakat zaptına itiraz: Gerekçe Abbas'ın Çin ziyaretindeki sözleri

TBMM Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Komisyonda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı" da gündem maddeleri arasında yer aldı.

Komisyonun İYİP'li üyesi Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptı’na itiraz etti.

Zorlu, komisyonda yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Çin ziyaretinde "Uygur Türklerini terörle özdeşleştirdiğini" öne sürerek mutabakat zaptının komisyonda görüşülmesine karşı çıktı.

"Türk Milleti adına" bu tavrı gösterdiklerini belirten Zorlu’nun itirazı üzerine komisyonda iktidar çoğunluğu olmasına karşın Filistin ile ilgili mutabakat zaptı komisyonun bugünkü gündeminden çıkarıldı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas 13 Haziran’daki Çin ziyaretinde, “Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin’in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin’e inandı” açıklamasını yapmıştı. (ANKA)