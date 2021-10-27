İYİP'ten Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’de; partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİP Genel Başkan Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak “Hayır demeyiz” açıklamasının anımsatılması üzerine Ağırailoğlu, şunları söyledi:

"Bu sürecin içerisinde, CHP kendi içerisinde bir mekanizma olarak çalıştıracak. Kendileri, kendi adayları, kendi tercihlerini bize söyleyecekler biz de o mevzuda parti olarak kurumsal kimliğimizle yapmamız gerekeni yapacağız.

Millet İttifakı’nın millete vermiş olduğu söz çerçevesinde, demokratik sorumluluklarımıza da bağlıyız; İYİ Parti olarak tek başına iktidar olma iddiasına da bağlıyız. Hem birinci parti çıkmak istiyoruz hem de Türkiye demokrasisi nefes alsın istiyoruz. Bu ikisini bir arada götürme maharetiyle yürüyoruz.

Türk demokrasisi bugün nefes alıyorsa, İYİ Parti’nin bu siyasi kalite tercihinden dolayı nefes alıyor. Türkiye’de herkesin aynı şeyi düşündüğü bir siyasal iklim hayal etmiyoruz. Türkiye’de farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürecek bir yönetim mahareti oluşturmaya çalışıyoruz.

Biz bundan sonra hangi sistemle yönetilmek istiyoruz İYİ Parti bunu konuşturmak istiyor. Yani bizim milletimizde vaat ettiğimiz şey şu, kim gelirse gelsin kim giderse gitsin değişmeyecek bir yaşam konforundan bahsediyoruz.

20 yıllık AK Parti iktidarının bizi getirdiği bize dayattığı yerin, bize dayattığı şeylerin memleketin 2022 yılında kaldırabileceği yük olmadığına inanıyoruz. 'Ben gidersem memleket yıkılacak' diyen bir partiye, İYİ Parti olarak cevabımız genel başkanımızdan divanımıza, milletvekillerimizden parti teşkilatımıza kadar şu; biz öyle bir ülke olmalıyız ki hangi parti gelirse gelsin hangi parti giderse gitsin milletin yaşam standartlarında bir değişiklik olmasın."