İYİP'ten 'Cihan Paçacı' açıklaması

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı ve Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı'nın İYİP'teki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Zorlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte millet ittifakının iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür.

Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir.

İYİ Parti kurulduğundan beri Türk siyasetinde milletimizin sesi ve iradesinin temsilcisi olmuştur. Ve önümüzdeki seçimleri kazanarak Cumhuriyetimizin 100.yılında memleketimizi hak ettiği konuma taşıma iradesi tamdır. Allah’ın izniyle, Mayıslar bizimdir! Saygılarımızla."

Paçacı Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda İYİP'in kendi adayını çıkarabileceğini söylemişti. Paçacı bu açıklamasının yarattığı tartışmasının ardından gün içinde İYİP Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti.