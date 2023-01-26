Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İYİP Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşımış, Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından Paçacı bugün sürpriz bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı.

Halktv'de yer alan habere göre, EAkşener'in Paçacı'nın açıklamalarından duyduğu rahatsızlık parti kurmaylarınca Paçacı'ya iletildi. Cihan Paçacı'nın istifasını Meral Akşener'in istediği belirtildi. Paçacı, parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmede istifasını sunmasının ardından Altılı Masa toplantısının devam ettiği İYİP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Akşener, Paçacı'nın istifa ettiği bilgisini Altılı Masa'daki diğer liderlerle de paylaştı.