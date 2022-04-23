İYİP'ten Alp Emeç açıklaması

İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Hamza Yurtseven, tutuklu Alp Emeç hakkında konuştu.

Alp Emeç'in 9 gün önce atıp 15 dakika sonra sildiği bir tweet sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınması ardından tutuklandığını hatırlatan Yurtseven, "Cumhurbaşkanlığı makamının değerini sarsan hareketleri en fazla bizzat Cumhurbaşkanı gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla bir genci cezalandırmak ve bunun gerekçesini de Cumhurbaşkanlığı makamının değerini korumak ibaresine sığınıyorlarsa çok yanlış yoldalar" dedi.

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Sayın Bahadır Erdem ise Alp Emeç'in gençliği korkutmak amacıyla tutuklandığını söyledi. Erdem, "Ne Alp Emeç ne İYİ Parti'nin gençleri ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri AKP zulmünden korkmuyor ve korkmaz. Sadece bu hukuksuzluğu yapanlar adına utandıklarını söyler. Bütün bu hukuksuzlukları yapanlar utanmıyorsa, yuh olsun onlara" şeklinde konuştu.

Erdem "Meral Akşener'in talimatı doğrultusunda Emeç'in durumunun günbegün takip edildiğini" ekledi.