Alp Emeç'in tutuklanmasına İYİP'ten ilk tepki

Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan "Öküz saraya çıkmakla kral olmaz ama saray ahır olur" atasözünü paylaşan 20 yaşındaki İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve İYİP Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Adalet, adalet, adalet. Hukukun kodları ile oynadığınız zaman iktidarınız bir süre daha devam eder ama, ‘Adalet’ yeri doldurulamaz bir şekilde terk eder o ülkeyi. Yargı kararıdır, elbette saygı duyacağız. Ama adaleti sağlamak için verilen kararın, hem hukuka, hem adalete, hem de vicdana uygun olması gerekliliği ne olacak?” dedi.

Poyraz’ın yazılı açıklamasının bir bölümü şöyle:

"Alp Emeç 20 yaşında, tam burslu olarak üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan bir yandan da ülkesi için endişelenen bir genç kardeşimiz. Dün akşam tutuklandı. Neden mi tutuklandı? Yaptığı ve sonrasında sildiği bir sosyal medya paylaşımı yüzünden tutuklandı. Tutuklamaya sevk eden bir savcı ve tutuklama kararı veren bir de hakim. Adaleti sağlamak için hukuk fakültesinden mezun olmuş iki hukukçu, kodları ile oynanmış hukuk sistemimizin isimsiz iki yeni kurbanı daha. Bu isimsiz kurbanlar, 20 yaşında bir gencin hayatını, verdikleri kararlar ile karartıyorlar. Yargı kararıdır, elbette saygı duyacağız. Ama adaleti sağlamak için verilen kararın, hem hukuka, hem adalete, hem de vicdana uygun olması gerekliliği ne olacak? Bu esas unsurları barındırmadığı zaman mahkeme kararı kendini nasıl hukuk dünyasında ve vicdanlarda meşrulaştıracak?"

(ANKA)