İYİP'ten 'Ali Demir' açıklaması: 'ÖSYM eski başkanı ile karıştırıldığını üzülerek gördük'

İYİP, yeni Başkanlık Divanı'nda, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı olarak görevlendirilen emekli Tuğgeneral Ali Demir'in eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile karıştırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı'nda, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı olarak görev alan emekli Tuğgeneral sayın Ali Demir'in, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ile karıştırıldığı bazı haberleri üzülerek gördük.. Milli Güvenlik Politikaları Başkanımız E. Tuğgeneral Ali Demir, 15 Temmuz kalkışmasına karşı, beylik silahı ve ekibi ile çatışarak mücadele etmiş kahramanlarımızdandır. Sicil sorunu olanlarla karıştırılmaması adına bu bilgilendirmeyi yapıyoruz."