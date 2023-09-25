İYİP'ten Akşener'in sağlık durumu hakkında açıklama

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Zorlu, açıklamasında, "Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiyle Genel Başkanımız hastanedeki tespit ve tetkiklerin ardından bugün evinde istirahate geçti" ifadelerini kullandı.

"İnşallah birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak" diyen Zorlu, şunları söyledi:

"Bu vesileyle bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir'de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik. Ama ilerleyen günlerde, belki önümüzdeki günlerde Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan illere de ziyaretleri devam edecek."