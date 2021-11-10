İYİP'ten Akşener'in 'HDP ile PKK’yı aynı çizgide görüyoruz' sözlerine düzeltme

İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Meral Akşener’in HDP’yi hedef alan sözlerine ilişkin konuştu.

‘HDP’ye yönelik bir konuşma değildi’

Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’ın haberine göre, Akşener’in grup toplantısındaki “HDP ile PKK’yı aynı çizgide görüyoruz.” açıklaması ve bu açıklamanın partideki yansımalarını değerlendiren Erdem, “Bu konuda parti içinde hiçbir fikir ayrılığı yok. Genel Başkanımız geçen hafta grup toplantısında oldukça önemli ve aslında çok da ağır bir konuşma yaptı. Ama bu konuşma aslında HDP’ye yönelik bir konuşma değildi” yanıtını verdi.

Akşener ve İYİP’in yıllardır söylemlerinde hukuk çerçevesinden çıkmadığını öne süren Erdem, şöyle konuştu:

“Bu konuşma yıllardır, belki de en ilkeli davranan İYİ Parti ve İYİ Parti’nin sayın Genel Başkanı’nın; PKK’ya, Kürt vatandaşlarımıza, Türkiye’deki demokrasiye bakış açısının çok açık, çok net ve değişmez olduğu belli olmasına rağmen AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ve MHP’nin hadsiz, kabul edilemez yöndeki konuşmaları üstüne yapılan ve aslında yapmaya mecbur kalınan bir konuşmaydı. Çünkü MHP ve AKP yıllardan beri Türkiye’yi bölerek, vatandaşları ayrıştırarak, üstelik bunları etnik siyaset ve dini kavramlar gibi toplumun hassas noktaları üstünden, sadece koltuk uğruna yaparak oy toplama politikası güdüyor.

İYİ Parti ise bunun tam tersi her zaman makul siyaseti arayarak; demokrasiyi, hukuku, yargının bağımsızlığını 83 milyon için isteyerek, hiçbir zaman insan ayrımı yapmaksızın, Doğu ya da Batı gibi hiçbir suretle Türkiye’yi ayırmaksızın, ülkeyi ve milleti birleştirici bir politika sürüyor. Bu politika Sayın Meral Akşener’in karakterinden, insani yapısından, yılların tecrübesinden oluşturduğu bir politika ve İYİ Parti de tüm neferleri ile bunu savunuyor. Buna rağmen AKP ve MHP son derece çirkin ithamlarla hem İYİ Parti’yi hem Meral Akşener’i suçluyor. Dolayısıyla Sayın Akşener’in o grup toplantısında yaptığı konuşma bir isyan olarak yansımalıdır. Akşener’in sözleri ‘Siz nasıl bizi PKK ile bir tutarsınız?' isyanıydı.” dedi.

‘HDP tabii ki legal bir parti’

Erdem, “İYİ Parti’nin politikası ve söylemi aynen şu; HDP tabii ki legal bir parti, Meclis’te grubu olan bir parti. Ama HDP maalesef ki bu ülkeyi 40 yıldır terör kıskacına sokan, bu ülkede yaşanan birçok ekonomik problemin belki de nedeni olan PKK terörüne ve PKK terör örgütüne ‘terörist’ diyemiyor. Dünya bunu söylüyor, Avrupa, uluslararası hukuk söylüyor ama Kürtleri temsil ettiği iddiasıyla bu ülkede siyaset yapan HDP “PKK bir terör örgütüdür” diyemiyor. Böyle olunca da İYİ Parti’nin HDP ile bir politika yapması, bir masaya oturması ya da HDP ile bir ittifak yapması imkân ve ihtimal dahilinde değil. Sayın Genel Başkan da esasında bunu söyledi. Yani AKP ve MHP’nin hadsiz, terbiyesiz ve tehditvari saldırılarına hadlerini bildiren bir cevap verdi. Bu söz de o cevabın arasında olan bir söz” değerlendirmesini yaptı.

'HDP Millet İttifakı'na bu görüş nedeniyle dahil edilmedi'

“6 partinin ortaklaşa yürüttüğü yeni sistem ve anayasa çalışmalarına HDP’nin dâhil edilmemesi Meral Akşener’in bu görüşüyle alakalı mı? Diğer 5 partinin bu konuda görüşü ne?” sorusuna ise Erdem, şu yanıtı verdi:

“Tam olarak bu görüş nedeniyle dahil edilmedi. Keşke dahil edilebilseydi. Türkiye’deki legal olan, TBMM’de milletvekilleri ve grubu bulunan, bir Milletvekili Meclis Başkan Vekili olarak görev yapan HDP ile biz de bir masaya oturmak ve Türkiye’nin yeni anayasasını tartışmak isterdik. Ama İYİ Parti’nin demokrasiye bir bakışı var, Türkiye için hayalleri var. Bu hayallerde eksiksiz bir demokrasi, eksiksiz insan hakları ve tam bağımsız bir yargı var. Biz demokrasi ilkelerimizi ortaya koyarken, tam bir kuvvetler ayrılığının yer aldığı, kuvvetli bir parlamenter sistem istediğimizi söyledik. Bunun yanında bağımsız bir cumhurbaşkanı, yürütmeyi denetleyebilen bir Meclis ve kimsenin müdahale etmeyi aklından bile geçiremeyeceği kadar bağımsız bir yargı istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek 83 milyon için değil mi?.”