İYİP'ten 'Abdullah Gül' çıkışı: Denklemde yok

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Abdullah Gül" sorusunu yanıtladı.

Tatlıoğlu, gazetecilerin “Abdullah Gül hâlâ denklemde mi” sorusuna “Bizim için denklemde değil” yanıtını verdi.

TBMM’de açıklama yapan Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyunda konuşulan isimler için "hepsi havada" yorumunu yaptı. Cumhur İttifakı hakkında da konuşan Tatlıoğlu, "Muhtemelen Cumhur İttifakı için başka bir ismi konuşabiliriz; seçim 2022'nin sonunda veya 2023 olursa" iddiasında bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası adaylığı hakkında da konuşan Tatlıoğlu, “Mart ayında olursa Sayın Erdoğan olabilir ama daha uzun bir süre olursa Sayın Erdoğan'ın adaylığı dışında konuşabiliriz” dedi.

Öte yandan, Tatlıoğlu, Erdoğan’ın kaybedeceği bir seçime girmeyeceğinin altını çizerek, “Benim öngörüm, bu ilkbaharda olmazsa ondan sonraki sonbaharda veya 2023'te olacak seçimlerde, Sayın Erdoğan'ın dışında bir isim de konuşulabilir. Böyle bir ihtimalin varlığını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.