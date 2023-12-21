İYİP'te yerel seçim krizi devam ediyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasının ardından istifa haberlerinin üst üste gelmeye başladığı İYİP'te gerilim devam ediyor.
Ankara'daki 25 ilçe başkanından 21'inin, Mansur Yavaş'ın desteklenmesi gerekti yönündeki görüşlerini genel merkeze ileten İYİP Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın bugün istifa etmesinin ardından İYİP'in Ankara'daki 4 ilçe başkanı görevden alındı.
Faruk Köylüoğlu'nun 9 Ekim'de istifa etmesinin ardından İYİP Ankara İl Başkanı olan Yener Yıldırım; Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.