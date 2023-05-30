İYİP'te 'muhalif ekip' toplanıyor: 'Akşener’e istifa çağrısı'

Seçimlerin ardından İYİP'te de “iç hesaplaşma” başladı. İYİP cephesinde, partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oy “yeterli” bulunmazken, disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal'ın Akşener’e istifa çağrısı yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın kulis haberine göre, Akşener’e muhalif ekip bugün İstanbul’da bir toplantı yapacak. 24-25 Haziran’daki kurultayda da Akşener’in karşısına bir adayın çıkabileceği konuşuluyor.

Genel Başkan Meral Akşener’in, 6’lı masadan önce sert açıklama ile kalkması, sonrasında ise “tüm bu sözlerini unutarak, yeniden dönmesinin partiye oy kaybı olarak yansıdığını” belirten bazı İYİP'li kurmaylarsa, bu durumun “en büyük strateji hatası olduğuna” işaret ediyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu’nun, “cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini” dile getiren kurmaylar, Akşener’in de bildiği anketlerde de İmamoğlu’nun daha fazla oy aldığının altını çiziyor.