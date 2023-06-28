İYİP'te kurultay sonrası tartışma sürüyor: 'Örgütler Millet İttifakı'yla seçime girmemekten yana'

İYİP'in 3. olağan kurultayında genel başkan Meral Akşener’in yaptığı “sert” konuşma sonrası partinin yerel seçimlerde çizeceği “politik hat” tartışma konusu oldu. Kurultay sonrasında İYİP'li kurmaylar, CHP ile ittifakın süreceği sinyallerini verse de partinin il ve ilçe örgütleri ise “Millet İttifakı ile seçime girmemekten yana” tavır sergiliyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, İç Anadolu bölgesinde çalışmalar yürüten örgüt yöneticileri “Seçmenin CHP’den uzak, merkez sağa yakın bir tavır sergilendiğinde ve ‘müstakil bir parti olarak’ seçime girildiğinde partinin oyunun yükseleceğini” belirtiyor. Örgüt yöneticileri, “Altılı Masa’da yer alan CHP dışındaki partilerle yerel seçimlerde artık aynı ittifakta yer almamalıyız” görüşünü dile getiriyor.

'Oy koparırız'

Cumhur İttifakı’ndan “oy koparabilecek” tek partinin İYİP olduğunu düşünen yöneticiler, partinin “merkez sağ çizgiden uzaklaşarak CHP’ye yakın konumlanmasının partiye zarar verdiğini” ileri sürüyor. Akdeniz bölgesi örgütlerinde de “yerel seçime tek parti olarak girilmesi” yönündeki görüşün hakim olduğu görülüyor. Yöneticiler, “AKP ile genel siyaset ekseninde örtüşmeyeceklerini ancak yerelde kazanan tarafta olmaları gerektiğini” savunuyor. Akdeniz örgütlerindeki partililer, “Yüzde 25 bandındaki CHP yerine yüzde 65 bandındaki milliyetçi muhafazakâr kitlenin hedeflenmesi gerektiğini” belirtiyor.