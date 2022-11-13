İYİP'te Kılıçdaroğlu'nun adaylığı endişesi: 'Kazanamaz, endişemiz var'

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu "Pazar Siyaseti" programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

‘Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı’

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek şunları söyledi:

"Endişemiz var, evet. Bu endişemiz var. İstanbul'da diyelim ki Ekrem İmamoğlu adayken Canan Kaftancıoğlu'yla beraber Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi, Buğra başkanla iyi bir süreç yönettiler ama Canan Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı.

‘İsimlere takılmıyoruz'

CHP'nin çok kıymetli siyasetçileri var A takımından. Onlarla Ankara alınabilir miydi sorusunun cevabı da bu. Mansur Yavaş ile alınabildi. İsimlere takılmıyoruz. Prensipte şurada durmaya çalışıyoruz. Kazanabilecek aday vurgumuzun merkezinde 'Bu kadar vaadettiklerinin uzağına düşmüş partiye karşı oranın da güvenini kazanacak bir siyasi kriter belirlemeliyiz.

‘Bizim klasik sağ camide safın soluna bile durmaz sevabı azdır diye’

Kazanabilir de Sayın Kılıçdaroğlu ama klasik AKP-MHP seçmeni gönülsüzdür oy vermede. Makul söylemeliyim. Bizim klasik sağ muhafazakar, refleks olarak camide namaza girince safın soluna durmuyor ki oranın sevabı azdır diye. Bu çok matah makbul bir şey olmayabilir. Ama bu refleksi görmezden gelemeyiz."