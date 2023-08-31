İYİP'te istifa: Toplu şekilde MHP'ye üye oldular

Ankara Mamak'ta, aralarında eski Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, yönetimi ve mahalle temsilcilerinin de bulunduğu 62 İYİP üyesi toplu şekilde istifa ederek MHP'ye katıldı.



İYİP Mamak İlçe Teşkilatı’ndan ayrılan 62 kişi için Mamak’taki bir düğün salonunda MHP tarafından rozet takma töreni düzenlendi. Törene MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, eski İYİP Mamak İlçe Başkanı Mehmet Vural, İYİP'ten MHP’ye geçen yeni üyeler ve MHP üyeleri katıldı.

'Bahçeli'nin çağrısı yanıt buldu'

MHP Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ Bey'in İP'e çağrısı Ankara'da yanıt buldu" yorumu yapıldı.

İYİP'ten MHP'ye geçen Vural'ın törende asılan afişinde ise "Çağrıya kulak verdik, birliği görev bildik. Sizinleyiz liderim" ifadeleri yer aldı.