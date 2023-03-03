İYİP'te istifa fırtınası: e-devlet kilitlendi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in, cumhurbaşkanlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından İYİP’te peş peşe istifalar başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ADD Başkanı Mansur Yavaş’ı “göreve çağıran” Akşener'e tepkiler arttı, İYİP üyeleri sosyal medyadan istifalarını açıkladı ve ekran görüntüsü paylaştı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı e-Devlet'ten yaptığı istifa işlemini paylaştı. Öte yandan e-Devlet'te yaşanan işlem yoğunluğu nedeniyle istifa işlemlerini yapmak isteyen kullanıcılar beklemeye alındı.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada birçok İYİP'li, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Seçime 70 gün kala alınan bu kararın muhalefete zarar verdiğini savunan partililer istifa görsellerini de paylaştı.

İşte istifa paylaşımlarından birkaçı:

İyi Parti üyeliğimden istifa etmeye çalışırken karşımdaki ekran... Bu da tarih olmak değilse nedir? YAZIKLAR OLSUN pic.twitter.com/wXt0RiA0s8 — Lale Demirkaya 🌱🖖 (@OrionEmpress) March 3, 2023

Kuruluşundan bu yana hizmet ettiğim İYİ parti üyeliğimdem istifa ediyorum hakkımı da helal etmiyorum. pic.twitter.com/dtGGs903Il — Leviathan (@mahallesizz) March 3, 2023

Iyi parti uyeliginden istifa ediyorum

YAZIKLAR OLSUN

Meral Akşener #altılımasa

Altılı Masa

İYİ PARTİ pic.twitter.com/UK8GFBdSrT — Ahmet Bal (@AhmetBa79001681) March 3, 2023